الحكومة تدعو المجتمع الدولي للضغط على المليشيا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين.

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة / عبدالرقيب فتح / المجتمع الدولي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية لوقف القصف واستهداف الاحياء السكنية في قرى الحيمة بمحافظة تعز، وفك الحصار الفوري عن السكان في تلك المنطقة.

وأعتبر فتح ما تقوم به المليشيات من قصف للأحياء السكنية وحصار قرى الحيمة عملاً إرهابياً وجباناً.

وندد فتح باستمرار الصمت الدولي إزاء ما يتعرض له المدنيين من استهداف مباشر بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدد من مديريات محافظة تعز، من قبل مليشيات الانقلاب وممارسة القيود والحركة على معظم سكان العاصمة صنعاء، معتبرا ان الصمت الدولي إزاء ذلك مخزي وغير مقبول.

وقال فتح " يجب ان يكون للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كلمة وموقف حازم تجاه ما يتعرض المدنيين من اليمن من انتهاكات ترقى لجرائم الحرب وضد الإنسانية".

وكان قد أصيب 4 أطفال ومواطن، الثلاثاء، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا ، جوار منزل أحد المواطنين غرب محافظة تعز.

وقالت شبكة تعز الاخبارية، إن 4 أطفال ومواطن أصيبوا بجروح مختلفة، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته المليشيات الانقلابية، ظهر اليوم جوار منزل المواطن ياسين شرف محمد بمنطقة العين، غرب المدنية.

وأضافت الشبكة أن انفجار الصاروخ الذي اطلقته المليشيات من موقع تمركزها في منطقة الكدرة بدمنة خدير، تسبب بأضرار بالغة في المنزل والمنازل المجاورة.