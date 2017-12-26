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قائد العسكرية السابعة: معنويات المليشيا منهارة والقوات تواصل زحفها باتجاه صنعاء

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:32 م الصحوة نت - صنعاء
قائد العسكرية السابعة: معنويات المليشيا منهارة والقوات تواصل زحفها باتجاه صنعاء

قال قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء / ناصر الذبياني / إن معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عالية وأن العزائم مرتفعة في تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية أشد الهزائم في الأرواح والعتاد وأنهم في تقدم مستمر باتجاه العاصمة صنعاء.

وأكد اللواء الذبياني أن مليشيا الانقلاب في حالة انهيار وسط استبسال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في دحرها وتحرير العديد من المواقع بتقدم كبير بدعم وغطاء جوي من طيران التحالف العربي.

وعبر قائد المنطقة العسكرية السابعة عن شكره وامتنانه للمتابعة الحثيثة والإشراف المباشر  للرئيس هادي ونائبه لسير المعارك والعمليات العسكرية.

جاء ذلك في خلال استقباله اتصال هاتفي من الرئيس عبدربه منصور هادي للاطلاع على آخر الاوضاع الميدانية.

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