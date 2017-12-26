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مقاومة ذي ناعم تدك مواقع الحوثيين وغارات جوية على تجمعات للمليشيا غرب الجوف

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:44 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاومة ذي ناعم تدك مواقع الحوثيين وغارات جوية على تجمعات للمليشيا غرب الجوف

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن أبطال مقاومة البيضاء المرابطين في موقع مضيق ميمنة الاريل بمديرية ذي ناعم، دكوا موقع المليشيا الحوثية الانقلابية في تبة شرقان.

وأضافت المصادر أن المقاومة تمكنت من تدمير رشاشات وأسلحة عناصر المليشيا الحوثية التي كانت تقصف بها عشوائيا قرى وممتلكات المواطنين بالمنطقة وفرار عناصر المليشيا من وقعها المستهدف.

ولجأت المليشيا إلى تفجير عبّارات الطريق الأسفلتي العام الذي يربط محافظة البيضاء بمحافظة لحج والعاصمة المؤقتة عدن.

وفجرت المليشيا الحوثية مساء اليوم أحد الكباري في حنكه العبيد في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم ماتسبب في اضرار منازل قرية آل هشّام القريبة من عبّارة الطريق العام المؤدي إلى محافظة لحج.

وفي شأن آخر.. شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية بوادي سودة غرب محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية "إن طيران التحالف العربي استهدف معسكراً للمليشيا الانقلابية بوادي سودة مذاب الواقع بين مديرية برط المراشي ومديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران".

واضافت المصادر "أن مليشيا الحوثي كانت تتخذ من وادي سودة معسكراً تجمع فيه المقاتلين"، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 

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