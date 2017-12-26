الرئيس يشدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية والانتصارات على قوى التمرد والانقلاب حتى تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية التي انقلبت على المشروع الوطني ومضت تقتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمر وتنهب الممتلكات العامة والخاصة بطريقة مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال مع اللواء ناصر الذبياني قائد العسكرية السابعة، وعبدالقوي شريف محافظ صنعاء.

وأكد الرئيس هادي أن القضاء على المشروع الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني ووطننا والتي تنفذه المليشيا الحوثية، بات أمر حتمي ومطلب كافة شرائح المجتمع حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

كما وجه بضرورة الوقوف صفاً واحداً الى جانب ابطال الجيش الوطني وصولاً الى تحقيق حلم الشعب اليمني المتمثل في الدولة المدنية الاتحادية الحديثة.