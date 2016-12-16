تركيا تُبدي استعدادها لدعم اليمن في مختلف المجالات

أبدت تركيا استعدادها في دعم اليمن في مختلف المجالات تعزيزا لمجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجمهورية الفريق / علي محسن صالح / بالسفير التركي لدى بلادنا ليفنت ايلر.

واكد السفير التركي دعم بلاده ومساندتها لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واستعدادها تعزيز مجالات التعاون واستمرار دعم اليمنيين في مختلف المجالات، منوهاً إلى ما يجمع اليمن وتركيا من علاقات أخوية صادقة لها جذورها التاريخية القديمة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأطلع نائب رئيس الجمهورية السفير التركي على مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الاوضاع في المدن المحررة، مثمناً ما قدمته تركيا والحكومة التركية في هذا المجال.

هذا وكانت تركيا من أوائل الدول التي رفضت الاعتراف بما "يسمى حكومة الانقاذ" التي شكلها الانقلابيون، مجددة دعمها الكامل للشعب اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.