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مصرع قيادات حوثية بارزة تدربت على يد خبراء عسكريين من حزب الله

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:35 م الصحوة نت - خاص
مصرع قيادات حوثية بارزة تدربت على يد خبراء عسكريين من حزب الله

قالت مصادر ميدانية في محافظة حجة إن قيادات حوثية بارزة لقت مصرعها في غارات لمقاتلات التحالف في جبهتي حرض وميدي.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر مطلعة أن قياديين اثنين من جماعة الحوثي قتلا بالإضافة إلى قيادات ميدانية أخرى في غارات للتحالف استهدفت تجمعات لهم في حرض وميدي.

 وأوضحت المصادر أن القيادي / هادي منصور الرازمي من محافظة صعدة والقيادي / عبدالله صومعه من محافظة حجة، قتلا، وهما من القيادات البارزة التي تلقت تدريبات ودورات متنوعة على يد خبراء عسكريين من حزب الله.

 وأصبح القياديان مشرفان على إطلاق الصواريخ وزراعة المتفجرات والألغام في جبهتي حرض وميدي.

وتوقعت المصادر مقتل خبراء من حزب الله في ذات الغارات التي استهدفت القيادات الحوثية، غير أن موقع "الصحوة نت" لم يتمكن من التأكد من صحة المعلومة من مصدر آخر.

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