إصابة 4 أطفال ومواطن جراء سقوط صاروخ حوثي على منزل سكني غرب تعز (أسماء)

أصيب 4 أطفال ومواطن، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا ، جوار منزل أحد المواطنين غرب محافظة تعز.

وقالت شبكة تعز الاخبارية، إن 4 أطفال ومواطن أصيبوا بجروح مختلفة، جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته المليشيات الانقلابية، ظهر اليوم جوار منزل المواطن ياسين شرف محمد بمنطقة العين، غرب المدنية.

وقالت الشبكة إن انفجار الصاروخ الذي اطلقته المليشيات من موقع تمركزها في منطقة الكدرة بدمنة خدير ،.تسبب بأضرار بالغة في المنزل والمنازل المجاورة.

أسماء الضحايا وهم :-

- ياسين شرف محمد 50 عاما - شظايا باليد والجسم.

– محمد ياسين شرف محمد 10 سنوات

- إصابات متفرقة بالجسم، كما تعرضت للإغماء بسبب ضغط الصاروخ.

- دانية منصور شرف محمد 11 عاما - إصابة بالوجه والفكين ( إصابة خطيرة )

- باسم منصور شرف محمد 14عاما - شظايا باليد والذراع.

- مارية جميل عبدالله عبده 16 عاما - شظايا وحرق بالذراع ( إصابة خطيرة )