إصلاح الحديدة يرحب بالمحافظ الجديد ويدعو لتوحيد الجهود لتحرير المحافظة

رحب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، بتعيين محافظا جديدا للمحافظة، مؤكدا وقوفه إلى جواره بما يسهم في اداء دوره القيادي والاداري لهذه المحافظة في هذه المرحلة الصعبة والتي تستدعي تظافر ابناء تهامة قاطبة.

وقال إصلاح الحديدة في بيان له حصل " الصحوةنت" على نسخة منه، إنه يدرك بأن امام المحافظ مهام صعبة وملفات كبيرة ممثلة تحرير المحافظة ، و تفعيل مؤسسات السلطة المحلية ، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين التي دمرت ، وصرف المرتبات ، والاهتمام بجرحى الجيش الوطني و الأمن وأفراد المقاومة ، ورعاية أسر الشهداء و الجرحى ومواصلة الجهود في الافراج عن المختطفين ورعاية اسرهم.

ودعا القيادة السياسية والحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظ ليقوم بمهامه على الوجه المطلوب، مقدما شكره وتقديره للجهود التي بذلها المحافظ السابق الاستاذ عبد الله ابو الغيث في مجالات متعددة وبالاهتمام بالقضايا الانسانية والاغاثية ورعاية ابناء الحديدة وتبني قضاياهم وقضايا محافظتهم.

نص البيان :

يرحب التجمع اليمني للإصلاح بتعيين د/الحسن محمد طاهر محافظا لمحافظة الحديدة .. ويبارك الاصلاح للمحافظ الجديد الثقة التي منحته القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي .. سائلين الله ان يعينه على هذه المسؤولية في هذه المرحلة الاستثنائية.

إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة ، يضع يده بيد المحافظ الجديد للتعاون معه بما فيه مصلحة المحافظة وخدمة ابنائها ، ويدعوا الاصلاح ، كافة القوى السياسية والمجتمعية بمحافظة الحديدة ، الوقوف مع الأخ المحافظ بما من شأنه الاسهام في تحرير محافظة الحديدة من مليشيات الحوثي الانقلابية ، التي دمرت الحياة الكريمة ونهبت ايرادات المحافظة وحولت حياة المواطنين الى جحيم لا يطاق ، واستعادة كرامة وحرية وثروات هذه المحافظة الصامدة الصابرة والتي يسطر ابناؤها اروع التضحيات في سبيل تحريرها في جبهتي ميدي وحرض وجبهة الساحل ، وكل جبهات الدفاع عن الوطن .

اننا في الاصلاح نؤكد وقوفنا الى جوار المحافظ بما يسهم في اداء دوره القيادي والاداري لهذه المحافظة في هذه المرحلة الصعبة والتي تستدعي تظافر ابناء تهامة قاطبة وحشد الجهود إلى جانبه لمواجهة مشروع الموت والفساد والخراب والنهب والتدمير الذي تمارسه مليشيات الحوثي .

إننا لندرك في الاصلاح بأن امام الأخ المحافظ مهام صعبة وملفات كبيرة ممثلة تحرير المحافظة ، و تفعيل مؤسسات السلطة المحلية ، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين التي دمرت ، وصرف المرتبات ، والاهتمام بجرحى الجيش الوطني و الأمن وأفراد المقاومة ، ورعاية أسر الشهداء و الجرحى ومواصلة الجهود في الافراج عن المختطفين ورعاية اسرهم .. وخلق مزيد من قيم التسامح والحوار والتعاون وتوحيد كافة جهود ابناء تهامة في ما من شأنه استعادة الحديدة لحضورها الوطني في اطار الدولة الاتحادية المدنية المنشودة.

ولا يسعنا الا أن ندعوا القيادة السياسية و الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للأخ المحافظ ليقوم بمهامه على الوجه المطلوب ، و نحن اذ نرحب بالمحافظ الجديد ، فإننا لا ننسى إزاء ذلك ، شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلها المحافظ السابق الاستاذ عبد الله ابو الغيث وما بذله من جهود مشكورة في مجالات متعددة وبالاهتمام بالقضايا الانسانية والاغاثية ورعاية ابناء الحديدة وتبني قضاياهم وقضايا محافظتهم ، وفق الله الجميع لما فيه مصلحة الحديدة والمواطن والوطن

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للمختطفين

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017