وزير الشؤون الإسلامية السعودي: اليمن مستهدف بشكل كبير ويجب التصدي لأي محاولة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، أهمية التواصل مع علماء اليمن، والوقوف مع الشعب اليمني خلال هذه الظروف العصيبة التي يتعرض لها.

وقال في لقائه أمس، مع وفد هيئة علماء اليمن، في الرياض، إن وزارة الشؤون الإسلامية في برنامج التواصل مع علماء اليمن بخاصة، يبذلون جهداً في عمل بعض ما يجب تجاه اليمنيين، مضيفا أن اليمن مستهدف بشكل كبير، ما يتوجب التصدي لهذه الحملة وحماية الشعب اليمني.

وألقى ممثلون عن الهيئة كلمات أشادت بدور المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وموقفه الحازم وقراره الذي وقف سداً منيعاً تجاه مخططات الحوثيين وأعوانهم التي استهدفت استقرار اليمن وأمنه وأمانه.