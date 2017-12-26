نائب رئيس الجمهورية يعقد لقاء مع قادة المناطق العسكرية بحضور قادة قوات التحالف

عقد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، اجتماعاً برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة للاطلاع على سير العمليات العسكرية في إطار مختلف المناطق وتموضع الوحدات العسكرية التابعة لها.



وأشاد نائب الرئيس بالتضحيات والانتصارات التي يسجلها أبطال الجيش الوطني بمساندة ودعم قوات التحالف.



وفي الاجتماع الذي حضره مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين علي العكيمي وقادة قوات التحالف من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نقل الفريق محسن للجميع تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي..معبراً عن تهانيه بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني في بيحان ونهم والجوف ومختلف الجبهات.

وشدد نائب الرئيس في الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود باتجاه استكمال التحرير وتأهيل منتسبي الجيش وتدريبهم وتفقد أحوالهم، منوهاً إلى ما يعانيه أبناء الشعب اليمني في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية على مؤسسات الدولة وارتكاب تلك الميليشيات مختلف الجرائم بحق اليمنيين من قتل واختطاف وتعذيب وترويع.

واستعرض نائب رئيس الجمهورية مع قادة المناطق عدداً من القضايا المرتبطة بأداء مهامهم العسكرية والهموم والإشكالات، موجهاً بالعمل على حلها وتوفير متطلبات معركة أبطال الجيش ضد ميليشيا الحوثي الإرهابي.

من جانبهم تطرق رئيس هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية إلى التطورات الميدانية والعسكرية وما يتحلى به أبطال الجيش من معنويات قتالية عالية والجهود المبذولة في سبيل استكمال التحرير والتقدم لإنقاذ أبناء الشعب اليمني، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.