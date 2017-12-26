مليشيات الحوثي تفجر عبارات الطريق الاسفلتي الذي يربط البيضاء – لحج

قالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، ان مليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت على بتفجير عبّارات الطريق الاسفلتي العام الذي يربط محافظة البيضاء بمحافظة لحج ثم العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات .

وقالت المصادر إن العبّارات التي تم تفجيرها تقع بالقرب من مفرق يفعان القريب من موقع المختبي الذي يتمركز فيه الحوثيون

واوضحت المصادر انه وسبب التفجير، تضطر المركبات الان للمرور في طريق فرعي وضيق جدا عبر قرية ال هشّام بمديرية ذي ناعم

وتوقعت المصادر ان يكون سبب التفجير هو محاولة اعاقة أي تقدم او تعزيزات للمقاومة والجيش الوطني من خلال ذات الطريق.