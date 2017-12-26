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قيادة التحالف العربي تزور المناطق المحررة في بيحان

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:07 م الصحوة نت - شبوة:-
قيادة التحالف العربي تزور المناطق المحررة في بيحان

قامت قيادة التحالف العربي ممثلة بـ العميد الركن علي ساير العنزي وعدد من قيادة الجيش الوطني بزيارة تفقدية للمواقع المحررة مؤخرا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة .

وعقد العميد العنزي اجتماع بقيادة محور بيحان مثنيا بكل الجهود الذي بذلت في تحرير مديريتي عسيلان وشبوة، موكدا على مواصلة العمل لإعادة الشرعية وكسر الانقلاب.

ودعا من تبقى في صفوف الميلشيات العودة إلى صفوف الشرعية.

من جانبها شكرت قيادة محور بيحان والمقاومة الشعبية جهود التحالف العربي مثمنين الدعم اللا محدود.

وأكدت القيادة على واحدية المصير المشترك بين اليمن واشقائه في الخليج العربي .

كان في استقبال قيادة التحالف كلاً من قائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح وقائد اللواء 21 العميد جحدل حنش والعميد الكيلبي قائد اللواء 19 وعدد من قادة المقاومة الشعبية في وادي بيحان .

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