القوى السياسية بتعز ترحب بالمحافظ الجديد وتشيد بإنجازات المعمري





رحبت الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية لاسناد الشرعية بمحافظة تعز بقرار تعيين محافظا جديدا للمحافظة، معربة عن تقدير العالي للاستاذ علي المعمري المحافظ السابق، وأكدت بأن إسهاماته الاولى في تطبيع العمل المؤسسي في المناطق المحررة من المحافظة منذ تعيينه محافظا للمحافظة وحتى اضطراره للخروج من المحافظة ستظل في ذاكرة ابناء المحافظة ولن تنسى.





ووقفت الهيئة التنفيذية أمس الاثنين في بداية اجتماعها أمام قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعيين د. أمين أحمد محمود محافظا جديدا للمحافظة نظرا لتقديم المحافظ السابق لاستقالته.





وتمنت الهيئة التنفيذية التوفيق للمحافظ الجديد، مؤكدة بأنها ستكون الى جانبه داعمة له في مواصلة مسيرة العطاء واستكمال تطبيع العمل المؤسسي في المحافظة جنبا الى جنب مع الجيش الوطني والامن والمقاومة حتى يتحقق التحرير للمحافظة وتعاد الحياة الطبيعه لسكان تعز وكل اليمن ويتحقق الامن والاستقرار وتنطلق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ربانها الجديد محافظ المحافظة .







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نص بيان تحالف القوى السياسية لاسناد الشرعية بمحافظة تعز..





وقفت الهيئة التنفيذية يومنا هذا الاثنين في بداية اجتماعها أمام قرار رئيس الجمهورية بخصوص تعيين محافظا جديدا للمحافظة نظرا لتقديم المحافظ السابق أ . علي المعمري لاستقالته .

والهيئة التنفيذية وهي ترحب بهذا القرار فإنها تسجل غاية التقدير للاستاذ علي المعمري وتؤكد بأن إسهاماته الاولى في تطبيع العمل المؤسسي في المناطق المحررة من المحافظة منذ تعيينه محافظا للمحافظة وحتى اضطراره للخروج من المحافظة ستظل في ذاكرة ابناء المحافظة ولن تنسى.





وأحزاب التحالف السياسي وهي تسجل غاية الشكر والعرفان للأستاذ / علي المعمري بما قدمه للمحافظة في ظروف بالغة التعقيد ترحب بالدكتور أمين احمد محمود محافظا للمحافظة

متمنين له التوفيق في مهامه.

وتؤكد بانها ستكون الى جانبه داعمة له في مواصلة مسيرة العطاء واستكمال تطبيع العمل المؤسسي في المحافظة جنبا الى جنب مع الجيش الوطني والامن والمقاومة حتى يتحقق التحرير للمحافظة وتعاد الحياة الطبيعه لسكان تعز وكل اليمن ويتحقق الامن والاستقرار وتنطلق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ربانها الجديد محافظ المحافظة د.امين احمد محمود .





فغاية التقدير والشكر للمحافظ علي المعمري واهلا وسهلا بالمحافظ الجديد د. آمين أحمد محمود.





عاشت تعز أبية

والنصر حليفها





صادر عن/

الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية لدعم الشرعية بتاريخ

25 ديسمبر 2017م



