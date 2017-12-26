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مليشيا الحوثي تعيش حالة من الذعر في معقلها بصعدة وتشن حملة اعتقالات عشوائية

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:59 ص الصحوة نت - صعدة
مليشيا الحوثي تعيش حالة من الذعر في معقلها بصعدة وتشن حملة اعتقالات عشوائية صورة إرشيفية - صعدة

تعيش مليشيا الحوثي حالة من الرعب والذعر في معلقها بصعدة مع انهيارات كبيرة في عدد من الجبهات.

حيث أفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة في عدد من مناطق صعدة، آخرها اعتقال 10 مواطنين من منازلهم في منطقة الغور بمديرية رازح.

كما اختطفت المليشيات الحوثية مواطنين آخرين في منطقة مران  خلال اليومين الماضيين واقتادتهما إلى جهة مجهولة، حسب ما ذكره مركز صعدة الإعلامي.

واختطفت مليشيا الحوثي المواطنين بتهم ملفقة وكيدية، وذلك ضمن مسلسل الاختطاف والإخفاء القسري الذي تمارسه المليشيات الحوثية ضد مواطني محافظة صعدة بشكل مستمر منذ عدة أعوام.

 

 

اسماء المختطفين

1- عبدالله سالم مسميه

2- درهم علي حسين

3- عصام يحيى صالح

4- صالح جابر

5- محمد صالح أحمد

6- حسين أحمد أبو عوثه

7- عبدالله حمود محمد ثابت ( مران)

8- نايف علي علي قمعي (مران)

9- جميل علي علي قمعي (مران )

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