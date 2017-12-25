نزوح جماعي للأهالي من حيمة تعز جراء استمرار الحصار والقصف الحوثي على المنطقة

قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن نزوحاً جماعياً للسكان من منطقة الحيمة يتواصل جراء استمرار القصف والحصار الحوثي على المنطقة.

وعلم موقع "الصحوة نت" من مصادر محلية أن أهالي ثلاث قرى بالكامل نزحوا من الحيمة هرباً من القصف الحوثي العشوائي.

وأوضحت المصادر أن سكان قرية دار الجلال والأكمة السلفى وشقب نزحوا وسط ظروف معيشية صعبة وافتقاد بعضهم لأبسط مقومات حياة النزوح.

وفي صعيد متصل قالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا مكونة من أطقم عسكرية ومدرعات متمركزة في عشفل إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق تعز وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.

وتحشد مليشيا الحوثي المئات من مقاتليها في الحيمة وتقوم بقصف المناطق بمختلف الأسلحة، وذلك بعد محاولة سكان المنطقة الدفاع عن أنفسهم بأسلحتهم الشخصية.