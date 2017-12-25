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اختفاء ثلاثة من أبناء مشايخ العدين في إب ومصادر تتحدث عن أخذهم رهائن لدى الحوثي

الأثنين 25 ديسمبر 2017 10:26 م الصحوة نت - خاص
اختفاء ثلاثة من أبناء مشايخ العدين في إب ومصادر تتحدث عن أخذهم رهائن لدى الحوثي

قال مصدر محلي في محافظة إب إن مليشيا الحوثي احتجزت عدداً من أبناء مشائخ عزل مديرية العدين في الوقت الذي تفرض على مشائخ آخرين أعداد من المقاتلين للدفع بهم إلى جبهات القتال.

 

وأضافت المصادر أن المليشيا الحوثية احتجزت ثلاثة من أبناء مشايخ مديرية العدين من بينهم نجل عضو مجلس نواب سابق ونجل أمين عام المجلس المحلي بمديرية العدين.

وأوضحت مصادر أخرى لـ"الصحوة نت" أن أبناء المشائخ اختفوا منذ أسابيع في ظروف وملابسات غامضة، فيما أكدت مصادر متطابقة أن الحوثيين اخذوهم كرهائن.

وأكدت المصادر أن المخفيين من أبناء المشائخ هم: أمين عبدالواحد احمد مرشد الشهاري ـ  نجل أمين عام المجلس المحلي في العدين ونجل الشيخ أمين عبدالواحد الشهاري ومعمر أحمد علي عبدالباقي الشهاري نجل عضو مجلس نواب سابق عن حزب المؤتمر.

وأشارت المصادر إلى أن أبناء المشائخ المحتجزين لدى مليشيا الحوثي كرهائن يأتي لضمان عدم التمرد على مليشيا الحوثي بالتزامن مع اقتراب عملية التحرير لمديريات متجاورة لمديريات العدين وهي مديريات حيس والخوخة والجراحي في محافظة الحديدة.

 

وأقدمت المليشيا الإنقلابية الأيام الماضية على نشر مسلحيها بعدد  من المرتفعات المطلة على خط (العدين ـ الجراحي) من مدخل المدينة الغربي وحتى جبل رأس لضمان تأمين الخط من أجل رفد جبهات القتال في الساحل الغربي بالتعزيزات العسكرية وضمان عدم تقدم تلك القوات نحو المحافظة بشكل احترازي.

 

 

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