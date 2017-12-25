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استشهاد 10 من أسرة واحدة بصاروخ فشل الحوثيون في إطلاقه بصنعاء

الأثنين 25 ديسمبر 2017 10:12 م الصحوة نت - متابعة خاصة
استشهاد 10 من أسرة واحدة بصاروخ فشل الحوثيون في إطلاقه بصنعاء

قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن 10 مواطنين من أسرة واحدة استشهدوا جراء سقوط صاروخ حوثي على منزلهم في منطقة عصر غرب العاصمة.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ دفاع جوي من منتزه "فرح لاند" ما أدى إلى سقوطه على أحد المنازل المجاورة. وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

 وتكرر خلال الآونة الأخيرة إخفاق الحوثيين في إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها وانفجارها في مناطق قريبة من منصة الاطلاق.

وكان صاروخ حوثي قد سقط في محافظة ذمار الأسبوع الفائت عقب دقائق من اطلاقه صوب محافظة مارب دون ان يحدث اي أضرار.

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