نائب الرئيس يرأس اجتماعاً عسكرياً في مأرب ويؤكد أن النصر الكامل سيتحقق قريباً

وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح / قيادة الجيش بمضاعفة الجهود بما يعزز من تواجد الدولة ونجاح خطط الجيش الوطني وحماية أبناء الشعب اليمني والتخفيف من معاناتهم.

جاء ذلك في اجتماع ضم قيادات الجيش الوطني في مارب بحضور ممثلي التحالف العربي.

واستمع نائب الرئيس في الاجتماع إلى تقارير عن الوضع الميداني وخطط تقدم الجيش الوطني واستكمال التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والتطورات الميدانية وعدد من القضايا المتعلقة بالجانب العسكري واستكمال استعادة المؤسسة العسكرية وبنائها على أسس وطنية.

وأكد الفريق محسن أن عزم الشرعية وتلاحم أبناء الشعب اليمني ووقفة الأشقاء والأصدقاء سيتحقق النصر الكامل على ميليشيا الحوثي الإيرانية قريباً.