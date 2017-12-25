الجيش يواصل زحفه في البيضاء ويسيطر على ثاني المديريات من اتجاه شبوة (مُحدث)

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن قوات الجيش الوطني حررت اليوم الأثنين، مواقع استراتيجية أهمها موقع الثعالب ومناطق في مديرية "ناطع" ثاني مديريات البيضاء من اتجاه شبوة بعد يوم واحد من السيطرة على مركز مديرية نعمان.

وتمكنت قوات الجيش اليوم من التقدم في مديرية "ناطع" بعد يوم من تقدمها في المديرية الأولى؛ في ظل استمرار المعارك العنيفة في بعض المناطق التي لاتزال تشهد تواجدا للمليشيا، وتمشيط الجيش لمعظم المواقع من "جيوب" الحوثيين في مديرية نعمان.

وأكدت المصادر أن عددا من مليشيا الحوثي سقطوا ما بين قتيل وجريح بينهم قائد المليشيا في مناطق الزوب المدعو "أحسن علي فارع".

يأتي هذا فيما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة، إثر هجوم لأبطال المقاومة على مواقع المليشيا في الجفجف، القريب من قرية المنابهة.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء المواجهات، بالإضافة إلى تدمير طقمين.

وكانت مليشيا الحوثي قد فجرت عبارات الطرق في مديريات الزاهر وذي ناعم وذلك تزامناً مع زحف قوات الجيش الوطني في عمق البيضاء من اتجاه شبوة.