"أم المجاهدين" الحوثية تظهر مجدداً في إب وتقتل جندياً وسط المدينة

كشفت مصادر مطلعة عن هوية الجاني الذي أقدم على قتل جندي من حراسة مجمع مديرية المشنة بمحافظ إب وسط اليمن.

وأفادت المصادر لـ"الصحوة نت" أن مسلحين حوثيين هاجموا المجمع يوم أمس وأطلقوا النار على حراسة المجمع وقتل أحد أفراد الحراسة وسدعى "شريف" وهو من أبناء محافظة لحج.

وبحسب المصادر فإن امرأة من مليشيا الحوثي تدعى "أم المجاهدين" هي من كانت برفقة مسلحي الحوثي والذين هاجموا المجمع وتمكنت من القرب من المساعد "شريف" وأطلقت عليه الرصاص في الرأس وأردته قتيلاً على الفور.

يذكر أن القيادية الحوثية والتي تدعى "أم المجاهدين" تنتمي إلى محافظة ذمار ولديها مسلحين حوثيين وتمشي وهي تحمل سلاح الكلاشينكوف ، وتعمل على استقطاب مقاتلين من أبناء المدينة القديمة، وتقيم أنشطة نسوية تابعة للمليشيا في المدينة القديمة.

وسبق وأن أقدمت "أم المجاهدين" على قتل الشاب "عمار المبيض" في الـ11 من شهور نوفمبر الفائت بعد إطلاق النار عليه من سلاحها الشخصي وسط مدينة إب.