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23 قتيلاً وعشرات الجرحى والأسرى من الحوثيين في تجدد المواجهات بجبهة الساحل

الأثنين 25 ديسمبر 2017 09:07 م الصحوة نت - خاص
23 قتيلاً وعشرات الجرحى والأسرى من الحوثيين في تجدد المواجهات بجبهة الساحل

اندلعت اشتباكات عنيفة خاضتها اليوم بين  قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي شرق مدينة الخوخة ومناطق واقعة بين حيس والخوخة في محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري لـ"الصحوة نت"  إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في مزارع اليابلي شرق مدينة الخوخة سقط أكثر من 23 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المليشيا.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تكبيد المليشيا خسائر فادحة في العتاد وأسرت عدداً من الحوثيين بعد معارك عنيفة دارت في المنطقة.

 

 

وأكد المصدر أن طيران التحالف العربي شن عدداً من الغارات الجوية استهدفت تعزيزات وتجمعات وآليات لمليشيات الحوثي في شرق وشمال الخوخة كانت في طريقها الى حيس.

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