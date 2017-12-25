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مليشيا الحوثي تصفي معاونيها بالضالع بتهمة الخيانة والجيش يستعيد أسلحة بمريس

الأثنين 25 ديسمبر 2017 07:55 م الصحوة نت - خاص
مليشيا الحوثي تصفي معاونيها بالضالع بتهمة الخيانة والجيش يستعيد أسلحة بمريس اسلحة استعادتها قوات الجيش من المليشيا الحوثية في مريس

أفاد مراسل موقع "الصحوة نت" في الضالع نقلاً عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اختطفت اليوم الاثنين عدداً من المتعاونين معها من أبناء قرية ( رمه ) غرب مريس واقتادتهم إلى جهة مجهولة وتستعد لتصفيتهم بتهمة الخيانة.

وقالت المصادر إن المليشيا اقتحمت عدداً من منازل المواطنين في رمه واختطفت سكانها  بينهم أول من أدخل الحوثيين إلى القرية العام الماضي.

وأضافت المصادر أن المليشيا تحاول  القاء القبض على جميع من تعاونوا معها في المنطقة وتصفيتهم بتهمة الخيانة، بعد أن قاموا بقطع الاتصالات على القرية بالكامل.

وفي دمت اختطفت مليشيا الحوثي اثنين من قرية الحقب بدمت مساء أمس واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

هذا وتلقت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة مساء أمس في قطاع مريس عقب هجوم لقوات الجيش.

وتمكنت قوات الجيش من قتل وجرح عدد من المليشيا واغتنمت أسلحة وذخائر متنوعة.

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