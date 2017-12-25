قوات الجيش تواصل زحفها في البيضاء من اتجاه شبوة والمقاومة تهاجم مواقع المليشيا

قالت مصادر ميدانية في محافظة البيضاء إن قوات الجيش الوطني حررت اليوم الأثنين، مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء أهمها موقع الثعالب.

وأضافت المصادر أن مواقع المليشيا شهدت انهيارات كبيرة ، وسط فرار جماعي للمسلحين من المواقع.

وأكدت المصادر أن عدد من مليشيا الحوثي سقطوا ما بين قتيل وجريح بينهم قائد المليشيا في مناطق الزوب المدعو "أحسن علي فارع".

يأتي هذا فيما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة، إثر هجوم لأبطال المقاومة على مواقع المليشيا في الجفجف، القريب من قرية المنابهة.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية جراء المواجهات، بالإضافة إلى تدمير طقمين.

وكانت مليشيا الحوثي قد فجرت عبارات الطرق في مديريات الزاهر وذي ناعم وذلك تزامناً مع زحف قوات الجيش الوطني في عمق البيضاء من اتجاه شبوة.