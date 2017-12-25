مقتل وجرح أكثر من 20 حوثياً بينهم قيادات في غارات استهدفت مبنى محافظة ذمار

قالت مصادر محلية وأخرى طبية في محافظة ذمار إن عدداً من مليشيا الحوثي سقطوا ما بين قتيل وجريح في غارات جوية استهدفت مبنى المحافظة.

وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من أربع غارات جوية على مبنى محافظة ذمار ومنزل بيت محافظ المحافظة.

وأكدت المصادر أن مستشفى ذمار استقبل 20 قتيلاً وجريحاً بينهم قيادات حوثية عقب استهداف المقاتلات لمبنى المحافظة.

وأوضحت المصادر أن سيارات الإسعاف ضلت تتردد لساعات إلى المكان المستهدف.



وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على محافظة ذمار التي حولتها المليشيا إلى معسكرات استقبال ورفد لكافة جبهات قتالها.

