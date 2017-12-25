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مليشيا الحوثي تختطف العشرات من المواطنين في المحويت

الأثنين 25 ديسمبر 2017 06:21 م الصحوة نت - خاص
مليشيا الحوثي تختطف العشرات من المواطنين في المحويت

صعّدت مليشيات الحوثي حملات المداهمات  للمنازل والمحلات، وحملات الاختطافات للمواطنين في عدد من قرى مديرية بني سعد التابعة لمحافظة المحويت  بشكل غير مسبوق.

وأفاد  شهود عيان لـ"الصحوة نت" أن المليشيا اختطفت ١٣ مواطناً من أسرة بيت العتيله بعد مداهمة منازلهم بتهمة حريق نشب في غرفة عمليات الحوثيين بالمنطقة كان يشرف عليها القيادي الحوثي مطهر الطويل.

وقال الشهود  إن عناصر من مليشيا الحوثي بقيادة المدعو صدام العتمي مع مرافقيه داهموا منازل المواطن محمد علي صبر (قرية الروحا سردود) وشعفل شوعي ناوي ( قرية باب قرع سردود) دون مراعاة لحرمة البيوت، وتسببوا بترويع النساء والأطفال ،  وتسببوا بإجهاض زوجة شعفل شوعي ناوي.

وقام أفراد المليشيات بتفتيش المنازل بدعوى البحث عن قاتل اختفى مؤخرا، وقاموا بأخذ التلفونات من افراد الأسرتين وما تزال بحوزتهم، بعد أن أطلقوا وابلاً من الرصاص الحي على منازل آل الكديش، ومنزل عضو المجلس المحلي بالمديرية يحيى كديش، ومنزل مواطن آخر يدعى حسن أبكر كديش، حيث استمروا في استهداف المنازل عدة ساعات.

وناشد المواطنين المنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل لوقف انتهاكات واعتداءات المليشيا المستمرة بحق سكان تلك القرى.

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