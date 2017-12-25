موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

رئيس الإصلاح يلتقي السفير التركي ويشيد بدور بلاده في دعم الشرعية

الأثنين 25 ديسمبر 2017 04:38 م الصحوة نت - خاص:
رئيس الإصلاح يلتقي السفير التركي ويشيد بدور بلاده في دعم الشرعية

التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي اليوم الإثنين، بالسفير التركي لدى اليمن "ليفنت إيلر".

 وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود الحكومة الشرعية والمكونات السياسية في إنهاء معاناة الشعب جراء استمرار مليشيا الحوثي سيطرتها على بعض المدن والمحافظات.

وثمن "اليدومي" الدور التركي المساند للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك في سبيل استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، لافتا الى الدعم التركي في الجانب الإغاثي .

من جانبه جدد السفير التركي دعم بلاده للشرعية في اليمن، مؤكداً حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء الامين العام للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ عبدالوهاب احمد الانسي.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى