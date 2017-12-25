رئيس الإصلاح يلتقي السفير التركي ويشيد بدور بلاده في دعم الشرعية

التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ محمد بن عبدالله اليدومي اليوم الإثنين، بالسفير التركي لدى اليمن "ليفنت إيلر".

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وجهود الحكومة الشرعية والمكونات السياسية في إنهاء معاناة الشعب جراء استمرار مليشيا الحوثي سيطرتها على بعض المدن والمحافظات.

وثمن "اليدومي" الدور التركي المساند للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك في سبيل استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن، لافتا الى الدعم التركي في الجانب الإغاثي .

من جانبه جدد السفير التركي دعم بلاده للشرعية في اليمن، مؤكداً حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء الامين العام للتجمع اليمني للإصلاح الاستاذ عبدالوهاب احمد الانسي.