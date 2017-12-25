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وزير الكهرباء يلتقي نظيره المصري ويوقع مذكرة تفاهم مع المركز الاقليمي للطاقة

الأثنين 25 ديسمبر 2017 04:32 م الصحوة نت - متابعات:-
وزير الكهرباء يلتقي نظيره المصري ويوقع مذكرة تفاهم مع المركز الاقليمي للطاقة الوزير الأكوع خلال توقيعه الاتفاقية

التقى معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس / عبدالله محسن الأكوع بنظيره المصري  معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية الدكتور /محمد حامد شاكر

 حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية الكبيرة والعميقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالذات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وسبل الإستفادة من التجربة المصرية المتميزة في تجاوز العجز الكبير للطاقة بإنشاء مشاريع كبيرة حققت الاستقرار في إحتياجات الطاقة في جمهورية مصر العربية الشقيقة  .

 من جهته رحب معالي وزير الكهرباء المصري بالوزير الاكوع والوفد المرافق له مستعرضا الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لإنشاء مشاريع توليد للكهرباء كبيرة في فترة زمنية قياسية  وباجراءات إستثنائية مع توفر التمويلات المالية اللازمة كما رحب بالتعاون مع الجمهورية اليمنية واكد استعداد الوزارة لتقديم كل اوجه الدعم الممكنة و المطلوبة .

 

من جهة أخرى وقع معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس/ عبدالله محسن الاكوع مذكرة تفاهم بين الوزارة و المركز الاقليمي للطاقة المتجددة التابع للجامعة العربية تتعلق بالتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتعزيز قدرات اليمن للاستفادة من هذا المجال والتنسيق مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير التمويلات لانجاز الدراسات والمشاريع في مجالات الطاقة المتجددة في بلادنا .

 

حضر اللقاء ومراسم التوقيع من جانب بلادنا سعادة سفير بلادنا في القاهرة الدكتور محمد مارم ومستشار الوزير الدكتور توفيق سفيان والمسؤول السياسي بسفارتنا بالقاهرة .

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