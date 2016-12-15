مصرع وإصابة 20 من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل 7 وأصيب 13 آخرون من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الخميس في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز. وقال مصدر بالمقاومة إن المواجهات خلفت أيضا استشهاد أحد أفراد المقاومة وإصابة 7 آخرين.

وفي تفاصيل المواجهات، أضاف المصدر أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من كسر هجوم مصحوب بقصف عنيف للمليشيات في شارع الأربعين شمال شرق المدينة ،

وفي منطقة حُقَّايَهْ وَهِرْ جبل حبشي غرب المدينة ، واجبروهم على الفرار بعد اشتباكات كَبَّدُوا فيه المليشيا خسائر في الارواح . كما تمكنوا من صد محاولة تسلل للمليشيا في منطقة وادي السبد في المفاليس أثاور جنوب تعز وأجبروهم على الفرار .

وفي الجبهة الشرقية، أصيب القيادي الحوثي ماجد طرموم في مبنى القصر الجمهوري شرق المدينة إثر استهدافه بنيران أبطال الجيش الوطني، كما أحرق أحد الأطقم داخل معسكر التشريفات شرق المدينة .

وتعرضت أحياء ثعبات ووداي صالة وبازرعة والعسكري شرق المدينة وكذا الأحياء في محيط الدفاع الجوي وبير باشا ومحيط جبل هان لقصف بقذائف المدفعية والدبابات من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في تبة الجعشة وسفتيل والقصر ومعسكر التشريفات شرق المدينة وتقاطع الثلاثين وشارع الخمسين والكحل وتبة الزُبْيَه شمال غرب المدينة ورد الجيش الوطني على مصادر النيران .

وأسفر هذا القصف عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين.