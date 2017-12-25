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تعديل موعد زيارة نائب ولد الشيخ لصنعاء ومصدر حكومي :"احياء المشاورات انقاذ للحوثيين"

الأثنين 25 ديسمبر 2017 12:02 م الصحوة نت - متابعات:-
تعديل موعد زيارة نائب ولد الشيخ لصنعاء ومصدر حكومي :"احياء المشاورات انقاذ للحوثيين" ولد الشيخ مع الاطراف اليمنية في مشاروات الكويت - ارشيفية

رشحت أنباء عن تعديل موعد زيارة شريم لصنعاء إلى مطلع السنة الجديدة،

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في الحكومة الشرعية "أن الحديث في هذا التوقيت عن إحياء المشاورات لا يعدو عن كونه محاولة لإنقاذ الميليشيات الحوثية التي باتت مكشوفة سياسياً وعسكرياً عقب انقلابها على شريكها صالح وقتله والتنكيل بقيادات حزب المؤتمر".

واتهمت المصادر من وصفتها بـ "لأذرع الإيرانية" في المنطقة بالوقوف وراء هذه المساعي الأممية والتحركات المريبة على رغم معرفة المجتمع الدولي قاطبة بأن الحديث عن أي حوار سلام مع الميليشيات لم يعد مجدياً، وأن الرهان على الحسم العسكري هو المخرج الوحيد لاستعادة الدولة اليمنية المختطفة.

في السياق.. أفادت مصادر في حزب المؤتمر "أن أي محادثات بشأن استئناف مشاورات السلام لن يكتب لها النجاح قبل إعادة ترتيب وضع الحزب الذي بات مع قياداته الموجودة في صنعاء تحت وصاية الميليشيا الحوثية".

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