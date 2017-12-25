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ماكرون يهاتف الملك سلمان ويؤكد دعمه للمملكة في مواجهة أنشطة إيران في المنطقة

الأثنين 25 ديسمبر 2017 02:22 ص الصحوة نت - الرياض
ماكرون يهاتف الملك سلمان ويؤكد دعمه للمملكة في مواجهة أنشطة إيران في المنطقة

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف، جهود مكافحة الإرهاب والتطورات في اليمن، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودان ماكرون محاولة الحوثيين استهداف العاصمة السعودية، بصاروخ باليستي، مؤكداً دعم بلاده للمملكة لمواجهات التهديدات التي تتعرض لها.

وشدد على ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وعبر ماكرون عن رفض بلاده للدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالسيتية لمهاجمة المملكة، وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

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