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المنطقة العسكرية الثانية تعتمد 10 مراكز ميدانية لعملية صرف المرتبات

الخميس 15 ديسمبر 2016 08:33 م الصحوة نت _ متابعات
المنطقة العسكرية الثانية تعتمد 10 مراكز ميدانية لعملية صرف المرتبات

أقرت لجنة تسليم مرتبات المنطقة العسكرية الثانية اليوم بمدينة المكلا برئاسة وزير الثروة السمكية رئيس اللجنة فهد كفاين ، تحديد اللجان الفرعية والمختصة لتسليم مرتبات الجيش والأمن في المنطقة وآلية التسليم وبرنامج النزول لمراكز التسليم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن اللجنة اعتمدت 10 مراكز ميدانية وثلاث لجان مختصة لعملية الصرف بعد ان تم استكمال الترتيبات الفنية والأمنية لبدء عملية الصرف مطلع الأسبوع القادم. وكان الاجتماع ضم أعضاء اللجنة نائب وزير النفط الدكتور احمد باصريح و قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني و مدير شرطة ساحل حضرموت العميد احمد باجوه وعدد من الأعضاء . 

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