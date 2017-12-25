مليشيا الحوثي تقصف قرى ذي ناعم في البيضاء وتزرع الألغام في الزاهر مع تقدم الجيش

شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على قرى يفعان والدريعاء بمديرية ذي ناعم في البيضاء.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي قامت بتدمير عبارات الطرق المؤدية إلى الجماجم طريق الحبج وطريق قربة بمديرية الزاهر وزراعة الألغام في بعض الطرق والاودية.

وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية اطلقت الرصاص الحي على المواطنين في سوق ذي ناعم واصابة المواطن محمد عبدالقادر الحداد(مختل عقلياً) باصابة بالغة.

وتعيش مليشيا الحوثي ذعراً غير مسبوق في البيضاء، سيما بعد تقدم الجيش من اتجاه شبوة وتحرير مبنى إدارة أمن مديرية نعمان ومواقع مجاورة.