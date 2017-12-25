موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مليشيا الحوثي تقصف قرى ذي ناعم في البيضاء وتزرع الألغام في الزاهر مع تقدم الجيش

الأثنين 25 ديسمبر 2017 02:13 ص الصحوة نت - البيضاء
مليشيا الحوثي تقصف قرى ذي ناعم في البيضاء وتزرع الألغام في الزاهر مع تقدم الجيش

شنت مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على قرى يفعان والدريعاء بمديرية ذي ناعم في البيضاء.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي قامت بتدمير عبارات الطرق المؤدية إلى الجماجم طريق الحبج وطريق قربة بمديرية الزاهر وزراعة الألغام في بعض الطرق والاودية.

  وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية اطلقت الرصاص الحي على المواطنين في سوق ذي ناعم واصابة المواطن محمد عبدالقادر الحداد(مختل عقلياً) باصابة بالغة.

وتعيش مليشيا الحوثي ذعراً غير مسبوق في البيضاء، سيما بعد تقدم الجيش من اتجاه شبوة وتحرير مبنى إدارة أمن مديرية نعمان ومواقع مجاورة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى