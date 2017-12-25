مقاتلات التحالف تستهدف تحركات الحوثيين في صعدة ومقتل قيادي ميداني بالبقع

كثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتحركات المليشيات الحوثية شمال وغرب محافظة صعدة، تزامن ذلك مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والمليشيات شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن طائرات التحالف شنت أمس الأحد، غارات على تجمعات ومواقع للمليشيات في مناطق آل مغرم، والثعبان ومحيط مندبة، بمديرية باقم، شمال المحافظة.

واستهدفت غارة للتحالف نقطة تابعة للحوثيين في منطقة الحجمة بمديرية رازح، كما استهدفت غارات أخرى تحركات للمليشيات قرب حدود جازان، غرب محافظة صعدة.

إلى ذلك شهدت جبهة البقع، اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية، إثر محاولة تسلل لعناصر من المليشيات قرب موقع للجيش الوطني شرق صعدة.

وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيات الانقلابية، بين القتلى القيادي الميداني خالد أحمد شاكر، وثلاثة من مرافقيه.

وكانت مقاتلات التحالف العربي يوم الجمعة استهدفت اجتماعاً لقيادات الحوثيين، في مبنى معهد المعلمين بمدية صعدة، عاصمة المحافظة، نتج عن ذلك مصرع وإصابة قيادات في أمنيات الحوثيين وعدد من عناصر المليشيات.