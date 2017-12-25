المعمري يرحب بقرار الرئيس هادي ويقول: سنبقى في خدمة تعز

رحب محافظ محافظة تعز السابق / علي المعمري / بقرار الرئيس عبدربه منصور بتعيين أمين أحمد محمود محافظاً لتعز.

ووجه الشكر للقيادة السياسية على تفهمها للظروف وتقديرها للموقف، مؤكداً أنه سنبقى في خدمة الشرعية وفي صفها الثابت لدحر الانقلاب واستعادة الدولة.

وقال المعمري إنه سيكون مع كل جهد يصب في خدمة تعز ويعزز مسيرتها نحو استكمال التحرير وترسيخ مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين في هذه المحافظة التي عانت كثيرا ونزفت كثيرا.

وأضاف المعمري أن تعز كما يفهمها ويريدها ابناؤها كانت وستظل خيارا وطنيا ومشروعا متجاوزا للجغرافيا وقلعة للصمود وميدانا للشموخ ومصنعا للابطال وساحة للحرية.

وحيا المعمري كل أبناء المحافظة بكل فئاتهم، مطالباً من الجميع غفران التقصير، ومتمنياً للقيادة الجديدة النجاح والتوفيق في خدمة المحافظة وأبنائها الصامدين .