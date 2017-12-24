السفير العمراني: الحوثيون خسروا الغطاء السياسي والاجتماعي

قال السفير اليمني في عمان علي العمراني، إن الحوثيين خسروا الغطاء السياسي الذي كان يوفره لهم تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما خسروا الحاضنة الاجتماعية"، مشيرا الى أن علاقة صالح كانت متعمقة مع كثير من القبائل، خاصة القبائل المحيطة بصنعاء"، وكذلك من خلال حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح، وكان هو الحزب الحاكم لثلاثة عقود.

وأضاف العمراني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الحوثيين الآن وحيدون في مواجهة الشعب اليمني كله، لافتا الى انه "ليس أمام القوى السياسية اليمنية سوى أن تجمع كلمتها وجهدها في وجه هذه الحركة".

ووصف العمراني علاقة بلاده بالمملكة بأنها "متميزة جدا"، قائلا "مجرد ما تقول في الاردن أنك يمني يحتفون بك كثيرا، وقد لمست هذا في كل المستويات الرسمية والشعبية".

وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به حزب المؤتمر بعد وفاة صالح قال السفير العمراني، ان حزب المؤتمر حزب وطني كبير وعريق، و"عليه اليوم واجب وطني وتاريخي وأخلاقي تجاه إنقاذ الوطن من براثن الميليشيا الغاصبة التي حاربها المؤتمر وحكومته في ست حروب"، مشيرا الى ان حزب المؤتمر "أدرك الآن كم كنا على حق عندما حددنا موقفا واضحا وفي وقت مبكر من هذه الميليشيا"، ودعا الحزب الى تقييم تجربة الماضي.