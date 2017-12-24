مجلس الامن يعرب عن قلقه من عدم تنفيذ قراراته بما فيها 2216 ويؤكد التزامه بوحدة اليمن

دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الرياض في 19 ديسمبر الجاري.

وأكد مجلس الأمن الدولي ،التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وقال مجلس الأمن في بيان له إن مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية، ونتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 (2015)، توفر الأساس لإجراء مفاوضات شاملة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، معرباً عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ هذه القرارات".

ودعا أعضاء مجلس الأمن، جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة في الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد،كما دعو جميع الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لجميع جوانب الحظر المفروض على الأسلحة وفقا لما تفتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة..معربين عن بالغ قلقهم إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار انتهاكات الحظر.

وأشاد أعضاء المجلس بالإعلان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية مؤخرا بشأن اعادة فتح ميناء الحديدة.