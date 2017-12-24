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الرئيس يعين وزراء للداخلية والنفط والنقل والزراعة ومحافظين للضالع وتعز ولحج

الأحد 24 ديسمبر 2017 08:46 م الصحوة نت - عدن
الرئيس يعين وزراء للداخلية والنفط والنقل والزراعة ومحافظين للضالع وتعز ولحج

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات جمهورية قضت بتعيين احمد بن احمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا الداخلية، وعثمان حسين فايد مجلي وزيرا للزراعة واوس عبدالله احمد العود وزيرا للنفط والمعادن، وصالح احمد محمد الجبواني وزيرا للنقل، ومحمد مقبل الحميري وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

كما صدر اليوم قرار بتعيين اللواء حسين محمد عرب مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الامن. ويرقى الى رتبه فريق.

كما صدر قرارات جمهورية بتعيين امين احمد محمود محافظاً لمحافظة تعز، واللواء ركن علي مقبل صالح محافظاً لمحافظة الضالع  والعميد ركن /احمد عبد الله التركي محافظاً لمحافظة لحج قائدا للواء 17 مشاه ويرقى الى لواء،  وسيف محسن الشريف سفيراً في وزارة الخارجية.

 

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