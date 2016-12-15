تمديد هوية زائر للمقيمين اليمنيين بالمملكة 6 أشهر إضافية





أعلنت الجوازات السعودية البدء بتمديد "هوية زائر" الممنوحة للمقيمين اليمنيين في المملكة، ستة أشهر أخرى، اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20 ديسمبر الجاري.





وذكرت مديرية الجوازات في بيان لها ، انها أكملت كافة الاستعدادات اللازمة، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية السعودية، للبدء بالتمديد، يوم الاحد 19 ديسمبر، ولمد خمسة أيام، في إطار الدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني.

و سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاماً وإجراء عملية تمديد هوية زائر من خلال حساب المستضيف في " أبشر " خلال الفترة المحددة، واستلام الهوية عن طريق خدمة " واصل ".

وشددت الجوازات السعودية، على جميع المستفيدين من حاملي " هوية زائر " غير المسجلين في نظام " أبشر "، بسرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية " أبشر " للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لهم حتى يتمكنوا من طباعة " هوية زائر " إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي " واصل ".



