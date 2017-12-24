الوزير الرعيني: يجب محاسبة إيران على أعمالها المخلة بالأمن والسلم الدوليين

قال وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اليمن نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني ياسر الرعيني، قال إن موجهة تدخلات إيران تستدعي توسيع التحالفات.

وأضاف أن هناك أدلة كثيرة تثبت تورط إيران بتهريب صواريخ للمتمردين؛ الأمر الذي يتطلب إجراءات فورية لمحاسبتها على هذه الأعمال المخلة بالأمن والسلم الدوليين.

ودعا الوزير اليمني في حوار مع صحيفة «البيان الإماراتية» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة إيران على أعمالها المخلة بالأمن والسلم الدوليين وأن محاربة إيران وقطع إمداداتها للجماعات الإرهابية تستدعي تحالفات إقليمية ودولية جدية.

وأكد الإرياني أن معركة الساحل الغربي حققت انتصارات كبيرة على الأرض، ومثلت ضربة قاصمة للانقلابيين، ويتطلب المزيد من الدعم لاستمرار أدائها وصولًا إلى تحرير محافظة الحديدة كاملة، وقطع شريان إمداد هام يمد الحوثيين بالسلاح.

وثمن الرعيني الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، مؤكدًا أن اليمنيين لن ينسوا هذه الوقفة الجادة والصادقة من إخوانهم في دول التحالف العربي كافة، ذلك في الوقت الذي تحدث فيه عن تقدم قوات الشرعية على عدد من الجبهات، لاسيما معركة الساحل الغربي التي تحققت فيها انتصارات كبيرة على الأرض ومثلت ضربة قاصمة لانقابيين.