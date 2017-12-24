الرئيس يشيد بانتصارات شبوة ويؤكد مواصلتها حتى تحرير الوطن ويثمن جهود التحالف

أشاد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ،مساء اليوم، بالانتصارات التي تحققت في محافظة شبوة، وبرجال القبائل من أبناء المحافظة الذين وقفوا صفاً واحداً الى جانب قوات الجيش الوطني في مواجهة العناصر الانقلابية وتلقينهم دروساً قاسية في التضحية والفداء والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة واليمن الاتحادي الجديد الذي يتوق له كافة أبناء الشعب اليمني من صعدة وحتى المهرة.

وهنأ الرئيس خلال اتصالين هاتفيين بمحافظ شبوه اللواء علي بن راشد الحارثي ،وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح وكافة ضباط وصف وجنود وابطال المقاومة الشعبية في محافظة شبوة بالانتصارات الساحقة التي سطروها بدمائهم الزكية على قوى التمرد والانقلاب التابعة لمليشيا الحوثي وتطهير محافظة شبوة من براثن الانقلاب.

وأكد ان هذه الانتصارات التي يجسدها ابطال الجيش الوطني مع إخوانهم الشرفاء من أبناء الوطن لن تتوقف وستستمر حتى تحرير كافة قرى ومدن ومحافظات الجمهورية وتخليص الوطن من شرور العصابة الانقلابية الحوثية الايرانية الحالمة بعودة الحكم الامامي البغيض الذي عفى عليه الزمن ولن يعود طالما وهناك رجال مخلصين للوطن ويقدمون الغالي والرخيص في سبيل امن واستقرار الوطن.

وثمن الرئيس الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها الاشقاء في التحالف العربي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الذين وقفوا الى جانب اليمن وشعبة في احلك الظروف وجسدوا موقفاً عربياً اصيلاً لن ينساه أبناء الشعب اليمني.

من جهته أكدا محافظ شبوة وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة ،ان هذه الانتصارات التي تحققت في محافظة شبوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يتابع عن كثب سير وتطورات العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات .





وكانت قوات الجيش الوطني، المسنود بالمقاومة قد وصلت أولى مناطق محافظة البيضاء، قادمة من بيحان التابعة لمحافظة شبوة، وتمكنت من تحرير اولى تلك المناطق.

وقال مصدر محلي لـ" الصحوة نت" ان قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية استكملت تحرير محافظة شبوة، وتمكنت من تحرير منطقة شتار اولى المناطق التابعة اداريا لمحافظة البيضاء وذلك بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة عصر اليوم