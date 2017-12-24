المليشيات تفشل في إطلاق صاروخ على مواقع الجيش وسقوطه بعد لحظات من إطلاقه

فشلت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الاحد، من إطلاق صاروخ على مواقع الجيش الوطني، حيث سقط بعد اطلاقه بلحظات.

وقالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، لـ" الصحوةنت" ان المليشيات الانقلابية أطلقت ظهر اليوم صاروخا من منطقة حيد العرقبة بمنطقة رداع كان يستهدف مواقع الجيش الوطني، إلا أنه سقط عقب إطلاقه بلحظات.

وأوضحت المصادر ان الصاروخ سقط في منطقة القاهر بني زياد بمديرية القريشية التابعة لذات المحافظة.



وتعيش المليشيات الانقلابية بمحافظة البيضاء، حالة ذعر شديدة، عقب تمكن قوات الجيش الوطني من تحرير أول مناطق المحافظة من اتجاه محافظة شبوة.



