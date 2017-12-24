تعرف على اسم أول منطقة يحررها الجيش الوطني في محافظة البيضاء(صورة)

وصلت قوات الجيش الوطني، أولى مناطق محافظة البيضاء، قادمة من بيحان التابعة لمحافظة شبوة، وتمكنت من تحرير اولى تلك المناطق.

وقال مصدر محلي لـ" الصحوة نت" ان قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير منطقة شتار اولى المناطق التابعة اداريا لمحافظة البيضاء وذلك بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة هذا اليوم.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من اعلان الجيش الوطني انطلاق عملية تحرير وادي خير اخر معاقل الميلشيات الحوثية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة والذي تم تطهير جميع المواقع فيه ظهر اليوم.

وبحسب المصدر المحلي فإن العشرات من ميلشيات الحوثي سلموا انفسهم للجيش الوطني في مناطق الاشتباكات كما اشار المصدر لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

الى ذلك استشهد عدد من افراد الجيش الوطني في معارك وادي خير وجرح اخرون.

