تعز: 3 قتلى و20 جريح بتفجير قنبلة بسوق ألقاها مسلح محكوم عليه بالإعدام أفرج عنه الحوثيون

قتل 3 مواطنين وأصيب 20 آخرين بجروح مختلفة جراء القاء قنبلة يدوية في أحد الأسواق الشعبية بين محافظتي إب وتعز.

مصادر محلية أفادت بأن شخص محكوم عليه بالإعدام وكأفرجت عنه مليشيات الحوثي وصالح من السجن المركزي بمحافظة تعز ، ألقى قنبلة يدوية بسوق الحرية بمديرية شرعب الرونة شمال غرب محافظة تعز.

المصادر قالت بأن الجاني يدعى عدنان عبده علي المجيدي ألقى قنبلة يدوية بسوق القات بخلاف حدث بينه وبينه أحد بائعي القات فيما تقول رواية أخرى بأن الخلاف كان مع أحد التجار والذي تعرض للتهديد بالقتل من الجاني ولقي مصرعة فيما بعد.

شهود عيان أفادوا بأن المجيدي وينتمي إلى منطقة الأمجود الذي ألقى القنبلة كان يستعد لإلقاء قنبلة ثانية في ذات المكان غير أن أحد المواطنين أطلق عليه النار وتفجرت القنبلة الثانية فيه ليتطاير أشلاء.

وعقب الحادثة وصل شقيق الجاني وكان يحمل السلاح وحين وجد أخاه قتيلا أطلق النار على المواطنين وأصاب عددا منهم ولم يعرف مصير شقيق الجاني حتى اللحظة.

المصادر قالت بأن من بين القتلى بائع عصيرات ويدعى سعيد ومواطن يدعى محمد مهيوب العبد يسكن في منطقة صينه القريبة من الحادثة بطلعة السوق ، ومن بين المصابين مواطن يدعى حميد الشماحي ومواطنين آخرين من مديرية فرع العدين التابعة لمحافظة إب ويعد سوق "الحرية" أحد الأسواق الرئيسية لأبناء فرع العدين ومواطنين من أبناء شرعب الرونة والأمجود التابعتين لمحافظة تعز وسوق أيضا لمواطنين من مناطق تابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ويشهد سوق الحرية المحاذي لمنطقة الوزيرة مركز مديرية فرع العدين غرب محافظة إب وسط اليمن فلتان أمني وانتشار للمسلحين وعصابات مسلحة نمارس الإبتزاز والسرقات والسطو المسلح ومدعومة من مليشيا الحوثي وصالح بحسب العديد من أهالي منطقة الحرية والمناطق المجاورة لها.