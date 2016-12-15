المحويت: ميلشيات الحوثي تختطف 5أشخاص وتعتزم جباية 113مليون من المواطنين

اختطفت مليشيا الحوثي صالح خمسة مواطنين من منطقة العرقوب في محافظة المحويت واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية "أن ميلشيات الحوثي وصالح اختطفت خمسة مواطنين على متن أحد الأطقم من أمام منازلهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة، لا يعلم مصيرهم حتى اللحظة".

ومن جهة اخرى حمل أهالي المختطفين مليشيات الحوثي وصالح المسئولية الكاملة، عما قد يتعرض له أبنائهم في سجون المليشيات وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

من جانب آخر نقل مركز إعلام مقاومة تهامة " أن مليشيا الحوثي وصالح تعتزم جباية 113مليون ريال بما يعادل (380000دولار أمريكي) كمتأخرات زكاة عند المواطنين بمديرية ملحان في محافظة المحويت.

وقالت مصادر محلية "أن ميلشيات الحوثي وصالح عملت على تشكيل لجان للجباية تحت تهديد السلاح سيتم ملاحقتهم لتسليم المبالغ المفروضة عليهم للميلشيات".

وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح ممارسة الجباية من قبل المواطنيين في عدد من المحافظات لتغطية حالة الإفلاس التي يعانون منها بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.