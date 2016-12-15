الأركان توجه بالتحقيق مع ضباط حاولوا الاستقطاع من مرتبات الجنود

وجه رئيس الأركان العامة اللواء الركن/ علي محمد المقدشي بالتحقيق مع ضباط حاولوا استقطاع خصميات من مرتبات الجنود في المنطقة العسكرية الثالثة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للواء المقدشي للجان صرف المرتبات في المنطقة برفقة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.

وأكد جباري خلال الزيارة أن رئاسة هيئة الأركان أقرت عدم خصم أي مبالغ من رواتب الجنود.

يأتي هذا فيما تواصل لجان صرف المرتبات عملية الصرف لليوم الثالث على التوالي في كافة الوحدات العسكرية.

وبدأت عملية الصرف في المنطقة العسكرية الثالثة بعد استكمال اعداد كافة الآليات المتبعة في عملية الصرف.

وكان قد شكلت الحكومة مطلع الشهر الماضي لجان صرف المرتبات للقوات المسلحة في مختلف المناطق العسكرية.

وصدرت توجيهات حكومية ورئاسية بسرعة صرف مرتبات الجيش الوطني في كافة المناطق والوحدات العسكرية.

المصدر | الصحوة نت