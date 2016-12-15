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الحديدة: المقاومة تنفذ ثلاث هجمات على ميلشيات الحوثي وتوقع قتلى وجرحى

الخميس 15 ديسمبر 2016 06:59 م الصحوة نت _ متابعات
الحديدة: المقاومة تنفذ ثلاث هجمات على ميلشيات الحوثي وتوقع قتلى وجرحى صورة لمقاتل في المقاومة الشعبية - أرشيف

سقط عدد من القتلى والجرحى من ميلشيات الحوثي وصالح اليوم الخميس نتيجة ثلاث هجمات نوعية متتالية نفذها رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لإقليم تهامة " أن أفراد المقاومة استهدفوا بقنبلة يدوية طقما يقل ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي في شارع الستين وأسفر الهجوم عن إصابتهم جمعيا بجروح خطيرة".

وذكر المركز "أن وفي الهجوم الثاني نفذه رجال المقاومة بأسلحتهم الشخصية أحد مسلحي مليشيا الحوثي في شارع زايد وأسفر الهجوم عن مصرعه على الفور، كما استهدف رجال المقاومة بالرصاص الحي اثنين من مسلحي مليشيا الحوثي في شارع الخمسين وأسفر عن مقتل مسلح حوثي وإصابة آخر".

وتعتمد المقاومة في أقليم تهامة والمناطق التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي على هجمات مباغته على مواقع الحوثيين ونقاطهم الأمنية، واستخدام أسلوب الكمائن في مقاومة سيطرة ميلشيات الحوثي.

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