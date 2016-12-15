في ضربة موجعة.. مقتل وإصابة 32 عنصراً من المليشيات بميدي





قالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الانقلابية سقطوا ما بين قتيل وجريح اليوم الخميس.

وأفاد / المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة / أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً للمليشيا الانقلابية بالساحل الغربي على خط ميدي اللحية، ما أدى الى مقتل وإصابة 29 عنصراً.

يأتي هذا فيما قتل 3 قناصين كانوا يتمركزون في إحدى البنايات في مدينة ميدي عقب استهدافهم من قبل مدفعية الجيش الوطني.

وتلقت المليشيات الانقلابية ضربات موجعة في جبهتي حرض وميدي خلال الأسابيع الماضية.





وحشدت مليشيا الحوثي والمخلوع مؤخراً مئات المقاتلين الى حرض وميدي، سيما بعد اقامتها ما "يسمى" النكف القبلي في حجة.

وتدور معارك عنيفة منذ قرابة العام في جبهتي حرض وميدي بعد أن تمكنت قوات الجيش من تحرير منفذ حرض وساحل ميدي في عملية مباغتة.





المصدر | الصحوة نت