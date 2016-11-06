مهرجان جماهيري في الجوف دعماً للشرعية ورفضاً لمبادرة ولد الشيخ

نظمت السلطة المحلية بمحافظة الجوف- صباح اليوم الأحد- مهرجاناً جماهيرياً حاشداً دعماً للشرعية الدستورية، ورفضاً لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الاممي الى اليمن.

وفي الحفل الذي حضرته شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية وقيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية، القى رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن محمد الصلاحي ومدير مكتب محافظ الجوف عبد الله الحاشدي، كلمات عبرت جميعها عن مساندة أبناء المحافظة ومنتسبي الجيش والامن للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وحسب وكالة سبأ الحكومية، أكدت الكلمات وقوف أبناء محافظة الجوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية في مواجهة المليشيا الانقلابية حتى قبولها بتسليم السلاح والانسحاب من المدن.

وفي بيان لهم، أشارت السلطة المحلية والشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية والمشايخ والقبائل، إلى أن مشاكل اليمن لن تحل خارج المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015م.

كما أكدوا حرصهم الدائم والثابت على السلام الدائم والشامل في اليمن المرتكز على المرجعات الأساسية الثلاث الكفيلة بإنها الحرب واراقة الدماء وتسليم السلاح وعودة الامن والاستقرار الى كافة المدن والمحافظات والبدء في اعادة اعمار ما خلفته المليشيا من دمار وخراب في البنية التحتية.

ونددوا بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية ضد ابناء الشعب اليمني وفرضها الحصار على المدنيين وقصفها العشوائي على الاحياء السكنية والقرى والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة والذي خلف سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء واطفال ، واحدث دماراً كبيراً في البنى التحتية.

وعبروا في البيان، عن رفضهم لأي خارطة طريق لا تستند على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، والقرار الاممي رقم 2216.

وخلال اليومين الماضيين، استنفرت الحكومة الشرعية قواعدها في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها؛ حيث تظاهر محتجون رفضا لهذه الخارطة الأممية، معتبرين أنها تخدم مصالح تحالف الحوثي وصالح.