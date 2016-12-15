الكويت تنفي قيامها بوساطة للمصالحة بين السعودية و"صالح"

نفى نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد سليمان الجارالله" اليوم الخميس وجود وساطة كويتية للمصالحة بين المملكة العربية السعودية والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال الجارالله إن الكويت استضافت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يتحقق التوافق الذي يقود إلى حل سياسي للأزمة.

وجدد "الجارالله" خلال مشاركته الأربعاء في حفل استقبال السفارة اليابانية بالعيد الوطني لليابان موقف دولة الكويت الرامي إلى الحل السياسي للازمة اليمنية وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن.

وأعرب عن الترحيب باليمنيين في الكويت "للتوقيع على الاتفاق النهائي الذي قد يتم التوصل إليه من خلال الاتصالات الجارية في الفترة الحالية".

ولفت إلى الجهود التي تبذل من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعدد من دول المنطقة "والتي نتمنى نجاحها".

وكان الرئيس السابق قد طلب من دولة الكويت أن تبذل جهوداً للمصالحة بينه وبين المملكة العربية السعودية، والأخيرة تقود تحالفاً عسكرياً ضد قوات صالح ومسلحي جماعة الحوثيين، بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.