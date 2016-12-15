مارب: قوات الأمن الخاصة تنفذ مناورة عسكرية وحفل تخرج (صور)

نظمت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليوم الخميس مناورة عسكرية بمناسبة تخرج دفعة المهام الخاصة بحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة وقيادات عسكرية وأمنية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.





وقدم أبطال الأمن الخاصة عروضا عسكرية على الميدان تعكس المهارات والقدرات التي تلقوها في عملية التدريب وتؤكد جاهزيتهم القتالية لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.





ويأتي تنفيذ المناورة في منطقة الجفينة غرب مأرب لما لها من دلالات تجسد تضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية في دحر ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.





وفي العرض قامت التشكيلات القتالية بعمليات اقتحام لمواقع افتراضية من عدة محاور بمهارات عالية، حيث استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.





وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أكد قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالغني شعلان، أن هذه الدورة ستتلوها دورات خاصة ونوعية تهدف لتزويد الأفراد بالمهارات القتالية والتدريبات النوعية التي تمكنهم من القيام بواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار.





وفي ختام العرض تم تكريم عدد من المبرزين والخريجين والمدربين والمشرفين على الدورة.



















